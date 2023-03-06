Сили ППО вночі збили 13 дронів-камікадзе, - Ігнат
Російські війська під час сьогоднішньої нічної атаки запустили по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Українська ППО збила 13 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що Росія запустила дрони-камікадзе "Шахед" по Україні з північного напрямку.
"Було попередньо запущено 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Результат доволі непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні, східні області", - зазначив речник.
Нагадаємо, вночі у частині України оголосили повітряну тривогу. Військові зафіксували ворожі цілі у кількох областях, зокрема у Київській області працювала протиповітряна оборона.
Пізніше стало відомо, що сили ППО збили російські дрони у Харківській області. Також чотири дрони-камікадзе знищили у Дніпропетровській області.
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