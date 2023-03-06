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Сили ППО вночі збили 13 дронів-камікадзе, - Ігнат

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 08:40
Сили ППО вночі збили 13 дронів-камікадзе, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська під час сьогоднішньої нічної атаки запустили по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Українська ППО збила 13 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія запустила дрони-камікадзе "Шахед" по Україні з північного напрямку.

"Було попередньо запущено 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Результат доволі непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні, східні області", - зазначив речник.

Нагадаємо, вночі у частині України оголосили повітряну тривогу. Військові зафіксували ворожі цілі у кількох областях, зокрема у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Пізніше стало відомо, що сили ППО збили російські дрони у Харківській області. Також чотири дрони-камікадзе знищили у Дніпропетровській області.

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