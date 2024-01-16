UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області, - ОВА

Архівне фото: Сили ППО відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили протиповітряної оборони в Кіровоградській області сьогодні, 16 січня, успішно відпрацювали по російській ракеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За його словами, чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградську область. 

"Захисники неба відпрацювали", - написав очільник області. 

Райкович додав, що попередньо - без руйнувань і постраждалих.

Обстріли України

Росія регулярно обстрілює населені пункти в різних областях України з артилерії, авіації, а також б'є ракетами.

Сьогодні повідомлялось, що у Херсоні через обстріли росіян рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово зупинено.

Вчора російська армія завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКропивницька областьВійна в Україні