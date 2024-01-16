RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО отработали по российской ракете в Кировоградской области, - ОВА

Архивное фото: Силы ПВО отработали по российской ракете в Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны в Кировоградской области сегодня, 16 января, успешно отработали по российской ракете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По его словам, очередная вражеская ракетная атака не обошла Кировоградскую область. 

"Защитники неба отработали", - написал глава области. 

Райкович добавил, что предварительно - без разрушений и пострадавших.

Обстрелы Украины

Россия регулярно обстреливает населенные пункты в разных областях Украины по артиллерии, авиации, а также бьет ракетами.

Сегодня сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов россиян движение троллейбусов на маршруте № 1 временно остановлено.

Вчера российская армия нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате обрушился подъезд многоэтажки, пострадали люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКропивницкая областьВойна в Украине