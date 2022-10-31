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Сили ППО сьогодні збили 44 з понад півсотні російських ракет

Фото: сили ППО збили 44 ракети росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні випустила по Україні вже понад півсотні ракет. Українська ППО збила 44 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні росіяни о 7:00 здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. Було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" - 18, повітряного командування "Південь" - 12, повітряне командування "Схід" - 9, повітряного командування "Захід" - 5", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні росіяни масовано обстрілюють Україну ракетами, пошкоджуючи енергетичні об'єкти. Українців попередили про екстрені відключення світла через обстріли окупантів.

Детальніше про сьогоднішній масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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