Силы ПВО сегодня сбили 44 из более полусотни российских ракет

Россия сегодня выпустила по Украине уже более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сегодня россияне в 7:00 совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

"44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" - 18, воздушного командования "Юг" - 12, воздушное командование "Восток" - 9, воздушного командования "Запад" - 5", - говорится в сообщении.