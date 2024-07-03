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Сили ППО за ранок збили п'ять ракет та шість ворожих дронів

Фото: сили ППО збили 11 ворожих цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони протягом ранку 3 липня збили 11 ворожих цілей. Захисники знищили п'ять ракет та шість дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки. 

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

Сили протиповітряної оборони збили:

  • крилату ракету "Іскандер-К";
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
  • п'ять "Шахедів";
  • ворожий безпілотник "Орлан-10".

 

Обстріл Дніпра

Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.

Внаслідок атаки у Дніпрі спалахнуло декілька пожеж. Пошкоджений один з торгових центрів, автомобілі та АЗС.

За попередніми даними, через обстріл у Дніпрі загинули три особи. Відомо про 18 постраждалих. Серед травмованих 14-річна дівчинка.

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