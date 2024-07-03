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Силы ПВО за утро сбили пять ракет и шесть вражеских дронов

Фото: силы ПВО сбили 11 вражеских целей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны за утро 3 июля сбили 11 вражеских целей. Защитники уничтожили пять ракет и шесть дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатые ракеты "Искандер-К", четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.

Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Силы противовоздушной обороны сбили:

  • крылатую ракету "Искандер-К";
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • пять "Шахедов";
  • вражеский беспилотник "Орлан-10".

 

Обстрел Днепра

Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Россияне атаковали дронами и ракетами.

В результате атаки в Днепре вспыхнуло несколько пожаров. Поврежден один из торговых центров, авто и АЗС.

По предварительным данным, из-за обстрела в Днепре погибли три человека. Известно о 18 пострадавших. Среди травмированы 14-летняя девочка.

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