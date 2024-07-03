Силы ПВО за утро сбили пять ракет и шесть вражеских дронов

Обстрел Днепра

Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Россияне атаковали дронами и ракетами.

В результате атаки в Днепре вспыхнуло несколько пожаров. Поврежден один из торговых центров, авто и АЗС.

По предварительным данным, из-за обстрела в Днепре погибли три человека. Известно о 18 пострадавших. Среди травмированы 14-летняя девочка.

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