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Сили ППО "приземлили" ворожий БпЛА під час тривоги в Кривому Розі

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 2 вересня, в Кривому Розі пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар повітряного командування "Схід" "Суспільному".

Як відзначили в повітряному командуванні "Схід", сили ППО, під час повітряної тривоги, відпрацювали по безпілотнику. 

"Ймовірно, це був розвідувальний дрон "Мерлін", - додали військові. 

Вибухи в Кривому Розі 

Після оголошення повітряної тривоги в Дніпропетровській області, в Кривому Розі повідомили про звуки вибухів. Через деякий час міський голова міста Олександр Вілкул заспокоїв цивільних та заявив про успішну роботу ППО. 

Зокрема Вілкул закликав містян не інформувати публічно про роботу протиповітряної оборони до завершення повітряної тривоги. 

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під удари потрапляє Нікополь й район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону. 

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