Силы ПВО "приземлили" вражеский БпЛА во время тревоги в Кривом Роге

Утром, 2 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны сбили русский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий воздушного командования "Восток" "Суспільному".
Как отметили в воздушном командовании "Восток", силы ПВО во время воздушной тревоги отработали по беспилотнику.
"Вероятно, это был разведывательный дрон "Мерлин"", - добавили военные.
Взрывы в Кривом Роге
После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области в Кривом Роге сообщили о звуках взрывов. Через некоторое время мэр города Александр Вилкул успокоил гражданских и заявил об успешной работе ПВО.
В частности Вилкул призвал горожан не информировать публично о работе противовоздушной обороны до завершения воздушной тревоги.
Ситуация в Днепропетровской области
Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под удары попадает Никополь и район. В результате обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.
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