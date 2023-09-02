Силы ПВО "приземлили" вражеский БпЛА во время тревоги в Кривом Роге

Как отметили в воздушном командовании "Восток", силы ПВО во время воздушной тревоги отработали по беспилотнику.

"Вероятно, это был разведывательный дрон "Мерлин"", - добавили военные.

Взрывы в Кривом Роге

После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области в Кривом Роге сообщили о звуках взрывов. Через некоторое время мэр города Александр Вилкул успокоил гражданских и заявил об успешной работе ПВО.

В частности Вилкул призвал горожан не информировать публично о работе противовоздушной обороны до завершения воздушной тревоги.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под удары попадает Никополь и район. В результате обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.