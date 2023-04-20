Сили ППО на південно-східному напрямку збили 10 "Шахедів", - Повітряні сили ЗСУ

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 20 квітня, знищили 10 ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Поки соцмережі розважаються мемами з тарілками, що літають, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних. Повідомляється, що цієї ночі противник знову атакує територію України ударними дронами та керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, було запущено 11 дронів-камікадзе.