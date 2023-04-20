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Силы ПВО на юго-восточном направлении сбили 10 "Шахедов", - Воздушные силы ВСУ

Фото: силы ПВО уничтожили более 10 вражеских дронов-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны сегодня ночью, 20 апреля, уничтожили 10 вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Пока соцсети развлекаются мемами с летающими тарелками, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что этой ночью противник снова атакует территорию Украины ударными дронами и управляемыми авиабомбами. По предварительной информации, было запущено 11 дронов-камикадзе.

Напомним, что жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что вчера вечером, 19 апреля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вскоре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Днепре уже есть сбитые "Шахеды".

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