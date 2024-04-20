Сили ППО за ніч знищили дві ракети та три розвідувальні дрони

Нічна атака ворога

Цієї ночі окупанти вдарили по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. За його словами, ніхто не постраждав.

Також зранку Сили оборони півдня України повідомили про роботу ППО у південному регіоні. Згодом стало відомо про вибух в Одесі.

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