Силы ПВО за ночь уничтожили две ракеты и три разведывательных дрона

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря. .

ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам".