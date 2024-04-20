Силы ПВО за ночь уничтожили две ракеты и три разведывательных дрона

Россия в ночь на 20 апреля в очередной раз атаковала Украину. Силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеские ракеты и три разведывательных дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря. .
ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам".
Этой ночью оккупанты ударили по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. По его словам, никто не пострадал.
Также с утра Силы обороны юга Украины сообщили о работе ПВО в южном регионе. Позже стало известно о взрыве в Одессе.
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