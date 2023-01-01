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Сили ППО над Києвом знищили 23 ворожі цілі

Фото: сили ППО над Києвом знищили 23 ворожі цілі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сили протиповітряної оборони над Києвом знищили 23 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

У Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих нема.

У столиці та області триває повітряна тривога.

Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.

В ОВА повідомили про атаку ворожих дронів. У поліції звернулися з проханням повідомляти на спецлінію про прольоти до "Шахедів".

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

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