Силы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели

В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет.

В столице и области продолжается воздушная тревога.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахедов".

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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