У поліції звернулися з проханням повідомляти про прольоти "Шахедів"

Правоохоронці звернулися з проханням повідомляти про прольоти "Шахедів" після чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нацполіції Київської області Андрія Небітова.

Українців просять повідомляти про прольоти спецлінією.

"Якщо ви чуєте такий звук або бачите в небі повітряні об'єкти одразу повідомляйте спеціальну лінію "102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.

В одному з районів уламок впав на автомобіль. Постраждалих та жертв немає.

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

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