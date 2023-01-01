У поліції звернулися з проханням повідомляти про прольоти "Шахедів"
Фото: у поліції звернулися з проханням повідомляти про прольоти "Шахедів" (Getty Images)
Правоохоронці звернулися з проханням повідомляти про прольоти "Шахедів" після чергової повітряної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нацполіції Київської області Андрія Небітова.
Українців просять повідомляти про прольоти спецлінією.
"Якщо ви чуєте такий звук або бачите в небі повітряні об'єкти одразу повідомляйте спеціальну лінію "102", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.
В одному з районів уламок впав на автомобіль. Постраждалих та жертв немає.
Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.
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