Сили ППО за день збили майже 88% реактивних безпілотників росіян

Росія зранку запустила по Україні 138 ударних безпілотників, більше половини яких були реактивними. Сили ППО показали вражаючі результати у знищенні дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Як зазначили військові, 138 безпілотників росіяни запустили по Україні в проміжку з 07:30 до 18:00. 90 запущених дронів були реактивними.
Протягом зазначеного періоду українським захисникам вдалося збити/придушити 125 безпілотників (79 з яких - реактивні). Таким чином, було збито 87,78% реактивних дронів.
Станом на 18:00 у повітряному просторі було зафіксовано до 4 ударних дронів. Українців закликали не ігнорувати тривог.
Нагадаємо, Росія активно атакує Україну реактивними безпілотниками, оскільки їх набагато складніше збивати, ніж звичайні "Шахеди".
Нещодавно стало відомо, що українські фахівці вже розробили дрони-перехоплювачі для знищення таких цілей, але масового виробництва поки що немає.
При цьому вчора, 14 жовтня, США обмежили до 160 км/год швидкість прийому зв'язку на терміналах Starshield, які, зокрема, використовуються на дронах-перехоплювачах.
Інформоване джерело РБК-Україна розповіло, що через такі обмеження перехоплювачі не могли наздоганяти російські реактивні безпілотники.
Сьогодні джерела РБК-Україна в Міноборони розповіли, що робота терміналів Starshield на великій швидкості відновилася.