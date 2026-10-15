Силы ПВО за день сбили почти 88% реактивных беспилотников россиян

Россия с утра запустила по Украине 138 ударных беспилотников, больше половины которых были реактивными. Силы ПВО показали впечатляющие результаты в уничтожении дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отметили военные, 138 беспилотников россияне запустили по Украине в промежутке с 07:30 до 18:00. 90 запущенных дронов были реактивными.
В течение указанного периода украинским защитникам удалось сбить/подавить 125 беспилотников (79 из которых - реактивные). Таким образом, было сбито 87,78% реактивных дронов.
По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве было зафиксировано до 4 ударных дрона. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.
Напомним, Россия активно атакует Украину реактивными беспилотниками, поскольку их намного сложнее сбивать, чем обычные "Шахеды".
Недавно стало известно, что украинские специалисты уже разработали дроны-перехватчики для уничтожения таких целей, но массового производства пока что нет.
При этом вчера, 14 октября, США ограничили до 160 км/час скорость приема связи на терминалах Starshield, которые, в частности, используются на дронах-перехватчиках.
Информированный источник РБК-Украина рассказал, что из-за таких ограничений перехватчики не могли догонять российские реактивные беспилотники.
Сегодня источники РБК-Украина в Минобороны рассказали, что работа терминалов Starshield на большой скорости возобновилась.