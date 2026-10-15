Силы ПВО за день сбили почти 88% реактивных беспилотников россиян

Как отметили военные, 138 беспилотников россияне запустили по Украине в промежутке с 07:30 до 18:00. 90 запущенных дронов были реактивными.

В течение указанного периода украинским защитникам удалось сбить/подавить 125 беспилотников (79 из которых - реактивные). Таким образом, было сбито 87,78% реактивных дронов.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве было зафиксировано до 4 ударных дрона. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.

Проблемы с перехватом реактивных дронов

Напомним, Россия активно атакует Украину реактивными беспилотниками, поскольку их намного сложнее сбивать, чем обычные "Шахеды".

Недавно стало известно, что украинские специалисты уже разработали дроны-перехватчики для уничтожения таких целей, но массового производства пока что нет.

При этом вчера, 14 октября, США ограничили до 160 км/час скорость приема связи на терминалах Starshield, которые, в частности, используются на дронах-перехватчиках.