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Силы ПВО за день сбили почти 88% реактивных беспилотников россиян

18:45 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина сбивает реактивные беспилотники россиян (росСМИ)

Россия с утра запустила по Украине 138 ударных беспилотников, больше половины которых были реактивными. Силы ПВО показали впечатляющие результаты в уничтожении дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, 138 беспилотников россияне запустили по Украине в промежутке с 07:30 до 18:00. 90 запущенных дронов были реактивными.

В течение указанного периода украинским защитникам удалось сбить/подавить 125 беспилотников (79 из которых - реактивные). Таким образом, было сбито 87,78% реактивных дронов.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве было зафиксировано до 4 ударных дрона. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.

Проблемы с перехватом реактивных дронов

Напомним, Россия активно атакует Украину реактивными беспилотниками, поскольку их намного сложнее сбивать, чем обычные "Шахеды".

Недавно стало известно, что украинские специалисты уже разработали дроны-перехватчики для уничтожения таких целей, но массового производства пока что нет.

При этом вчера, 14 октября, США ограничили до 160 км/час скорость приема связи на терминалах Starshield, которые, в частности, используются на дронах-перехватчиках.

Информированный источник РБК-Украина рассказал, что из-за таких ограничений перехватчики не могли догонять российские реактивные беспилотники.

Сегодня источники РБК-Украина в Минобороны рассказали, что работа терминалов Starshield на большой скорости возобновилась.

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