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Сили оборонили підпалили стратегічні нафтові об'єкти у двох регіонах РФ

12:09 08.06.2026 Пн
3 хв
Що горить у Росії після нічних ударів ЗСУ?
aimg Олена Чупровська
Фото: пожежі спалахнули одразу у декількох регіонах РФ (t.me mchs_official)

Сили оборони України за добу вдарили по нафтових об'єктах, радарах і пунктах управління дронами окупантів. Спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Нафтобаза "Грушовая" у Краснодарському краї

7 червня та в ніч на 8 червня підрозділи Сил оборони вдарили по перевальній нафтобазі "Грушовая" поблизу однойменного населеного пункту в Краснодарському краї. На об'єкті зафіксовано пожежу, масштаб збитків уточнюється.

"Грушовая" входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" - кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Росії.

Цей комплекс забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафти через порт Новоросійськ.

Загальна місткість резервуарного парку - близько 1,4 мільйона кубометрів, причому основний обсяг зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая".

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Під удар потрапила нафтова станція у Волгоградській області

Також Сили оборони вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області. На об'єкті виникла пожежа, дані про масштаб руйнувань уточнюються.

Ця станція є вузловим пунктом на маршрутах подачі нафти у двох напрямках - на Волгоградський нафтопереробний завод та далі через нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк" на експортний термінал "Шесхарис" у Новоросійську.

Що ще уразили в Краснодарському краї

У районі Кабардінки Краснодарського краю підтверджено ураження радіолокаційної станції противника.

Крім того, знищено пункти управління безпілотниками окупантів у таких районах:

  • Новобогданівка та Новоіванівка на Запорізькій області;
  • Воскресенка на Донеччині;
  • Черкаська Конопелька Курської області Росії.

На Запорізькій області в районі Бурчака вдарили по майстерні підрозділу безпілотників окупантів.

Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів противника:

  • біля Василівки на Запорізькій області;
  • біля Зеленого Поля на Донеччині.

Воїни ЗСУ вдарили по зосередженнях живої сили росіян у районах Берестка на Донеччині, Степногірська на Запорізькій області та Басівки на Сумщині.

Підтверджено результати удару по нафтобазі "Усть-Лабинская"

Уточнені дані підтвердили результати удару від 6 червня по нафтобазі "Усть-Лабинская" в Краснодарському краї. Пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Сили оборони вдарили по двох найбільших нафтобазах у Криму та об'єкті ФСБ. На обох кримських об'єктах після ударів виникли пожежі.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у травні Сили оборони звільнили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили, а від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.

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