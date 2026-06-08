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Силы обороны подожгли стратегические нефтяные объекты в двух регионах РФ

12:09 08.06.2026 Пн
3 мин
Что горит у России после ночных ударов ВСУ?
aimg Елена Чупровская
Фото: пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах РФ (t.me mchs_official)

Силы обороны Украины за сутки ударили по нефтяным объектам, радарам и пунктам управления дронами оккупантов. Вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram и Силы беспилотных систем ВСУ.

Нефтебаза "Грушовая" в Краснодарском крае

7 июня и в ночь на 8 июня подразделения Сил обороны ударили по перевальной нефтебазе "Грушевая" вблизи одноименного населенного пункта в Краснодарском крае. На объекте зафиксирован пожар, масштаб ущерба уточняется.

"Грушевая" входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" - конечной точки магистральных нефтепроводов на юге России.

Этот комплекс обеспечивает прием, хранение и перевалку нефти через порт Новороссийск.

Общая вместимость резервуарного парка - около 1,4 миллиона кубометров, причем основной объем хранения приходится именно на площадку "Грушевая".

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Под удар попала нефтяная станция в Волгоградской области

Также Силы обороны ударили по линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области. На объекте возник пожар, данные о масштабе разрушений уточняются.

Эта станция является узловым пунктом на маршрутах подачи нефти в двух направлениях - на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и далее через нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк" на экспортный терминал "Шесхарис" в Новороссийске.

Что еще поразили в Краснодарском крае

В районе Кабардинки Краснодарского края подтверждено поражение радиолокационной станции противника.

Кроме того, уничтожены пункты управления беспилотниками оккупантов в таких районах:

  • Новобогдановка и Новоивановка в Запорожской области;
  • Воскресенка в Донецкой области;
  • Черкасская Конопелька Курской области России.

На Запорожской области в районе Бурчака ударили по мастерской подразделения беспилотников оккупантов.

Также под удар попали склады материально-технических средств противника:

  • возле Васильевки на Запорожской области;
  • возле Зеленого Поля в Донецкой области.

Воины ВСУ ударили по сосредоточениям живой силы россиян в районах Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.

Подтверждены результаты удара по нефтебазе "Усть-Лабинская"

Уточненные данные подтвердили результаты удара от 6 июня по нефтебазе "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае. Повреждены сливо-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами.

Как сообщало РБК-Украина, накануне Силы обороны ударили по двум крупнейшим нефтебазам в Крыму и объекту ФСБ. На обоих крымских объектах после ударов возникли пожары.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в мае Силы обороны освободили почти на 100 квадратных километров больше, чем потеряли, а с начала года освобождено более 600 квадратных километров украинской земли.

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