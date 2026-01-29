Сили оборони зупинили спробу росіян висадитися на острів Круглик на Херсонщині

"На Придніпровському напрямку за минулу добу зафіксоване одне бойове зіткнення. Противник намагався висадитись на острів Круглик, штурмувати там наші позиції, проте Сили оборони України знищили ворога", - розповів Волошин.

За його словами, активність росіян на цьому напрямку залишається високою: окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.

"Ворог проводить локальні штурмові дії на Антонівських мостах та островах Білогрудий і Круглик, які більше нагадують розвідку бойовими групами та перевірку щільності оборони", - додав речник.