ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок, - Сили оборони Півдня

Понеділок 26 січня 2026 16:12
UA EN RU
Росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок, - Сили оборони Півдня Фото: росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Ірина Глухова

Російські окупанти частково відійшли з окремих позицій на Олексіївському острові поблизу Олешок на лівобережжі Херсонської області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Як розповів речник, Олексіївський острів знаходиться біля Олешок. З деяких позицій там російські військовослужбовці відійшли через активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан противника.

"Ми завдаємо ударів по них, щоби вони менше туди підходили взагалі", - зазначив Волошин.

Росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок, - Сили оборони Півдня

Олешки

Олешки - місто в Херсонській області, розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 24 тисяч людей.

Місто перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Олешки мають стратегічне значення через близькість до Дніпра та Херсона: російські війська використовують територію для розміщення особового складу, техніки, артилерійських позицій і логістики.

Після деокупації правобережної частини Херсонщини у листопаді 2022 року Олешки залишилися під контролем РФ.

Відтоді район регулярно перебуває в зоні бойових дій: Сили оборони України завдають ударів по скупченнях військ, складах і вогневих позиціях окупантів.

Ситуація на Придніпровському напрямку

За даними розвідки, російські війська на цьому напрямку проводять перегрупування своїх підрозділів і намагаються налагодити логістику.

Як повідомили у Силах оборони півдня 25 січня, армія РФ проводить розвідку узбережжя Дніпра і проток, завдає ударів по виявлених цілях і населених пунктах на правому березі.

За добу на цій ділянці фронту окупанти один раз атакували українські позиції - у районі Антонівського автомобільного мосту.

22 січня, за даними Генштабу, російські окупанти здійснили одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла