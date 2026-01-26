Росіяни відходять з Олексіївського острова біля Олешок, - Сили оборони Півдня

Російські окупанти частково відійшли з окремих позицій на Олексіївському острові поблизу Олешок на лівобережжі Херсонської області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Як розповів речник, Олексіївський острів знаходиться біля Олешок. З деяких позицій там російські військовослужбовці відійшли через активні дії Сил оборони України та низький морально-психологічний стан противника.

"Ми завдаємо ударів по них, щоби вони менше туди підходили взагалі", - зазначив Волошин.

Олешки

Олешки - місто в Херсонській області, розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 24 тисяч людей.

Місто перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Олешки мають стратегічне значення через близькість до Дніпра та Херсона: російські війська використовують територію для розміщення особового складу, техніки, артилерійських позицій і логістики.

Після деокупації правобережної частини Херсонщини у листопаді 2022 року Олешки залишилися під контролем РФ.

Відтоді район регулярно перебуває в зоні бойових дій: Сили оборони України завдають ударів по скупченнях військ, складах і вогневих позиціях окупантів.