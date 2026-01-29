RU

Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик на Херсонщине

Фото: Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили попытку врага высадиться на остров Круглик в Херсонской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"На Приднепровском направлении за минувшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник пытался высадиться на остров Круглик, штурмовать там наши позиции, однако Силы обороны Украины уничтожили врага", - рассказал Волошин.

deepstatemap.live

По его словам, активность россиян на этом направлении остается высокой: оккупанты за сутки нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащим населенным пунктам, а также осуществили около сотни артиллерийских обстрелов.

"Враг проводит локальные штурмовые действия на Антоновских мостах и островах Белогрудый и Круглик, которые больше напоминают разведку боевыми группами и проверку плотности обороны", - добавил спикер.

 

Бои в Херсонской области

Напомним, ранее в Силах обороны сообщали, что российские оккупанты частично отошли с отдельных позиций на Алексеевском острове вблизи Олешек на левобережье Херсонской области.

Как рассказали в Силах обороны юга 25 января, армия РФ проводит разведку побережья Днепра и проливов, наносит удары по выявленным целям и населенным пунктам на правом берегу.

