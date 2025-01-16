Сили оборони зупинили колону російської техніки, яка прямувала в бік кордону з Україною (відео)

На опублікованому відео видно, як українські бійці влучними пострілами ліквідують транспорт росіян. За результатами спільної роботи плани ворога були зірвані. Українські захисники знищили дві БМП, щонайменше ще одну БМП було пошкоджено.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - написали прикордонники.

Російські ДРГ на кордоні

Раніше ми писали про те, що російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжуються, але їх активність останнім часом стала меншою.

Також повідомлялося, що військові знищили російську ДРГ на півночі України. ЗСУ зіштовхнулись з росіянами майже впритул.