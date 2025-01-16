Силы обороны остановили колонну российской техники, которая направлялась в сторону границы с Украиной (видео)

На опубликованном видео видно, как украинские бойцы точными выстрелами ликвидируют транспорт россиян. По результатам совместной работы планы врага были сорваны. Украинские защитники уничтожили две БМП, по меньшей мере еще одна БМП была повреждена.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - написали пограничники.

Российские ДРГ на границе

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. Попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжаются, но их активность в последнее время стала меньше.

Также сообщалось, что военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.