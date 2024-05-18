Сили оборони знову знищили усі "Шахеди", які росіяни вночі запустили по Україні

Зазначається, що загалом у ніч проти 18 травня ворог атакував територію України 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запускав із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

За словами генерала, в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України було збито усі 13 "Шахедів".

Він уточнив, що бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала на території 5 областей, а саме:

у Харківській,

Полтавської,

Вінницькій,

Миколаївській,

Дніпропетровській.

Атаки "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що після опівночі 18 травня в декількох областях України була оголошена повітряна тривога через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників. Вона тривала аж до 04:35.

В командуванні Повітряних сил розповіли, що дрони-камікадзе противника маневрували над різними регіонами, був помічений запуск ще однієї групи "Шахедів".

Нагадаємо, що вчора, під час минулої нічної повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" 17 травня, силами і засобами ППО ЗСУ були збиті усі 20 ворожі ударні безпілотники. Робота із відбиття тієї атаки, які і цієї, тривала на території 5 областей.