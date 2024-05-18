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Силы обороны снова уничтожили все "Шахеды", которые россияне ночью запустили по Украине

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все ударные беспилотники, которые русские захватили в ночь на 18 мая запускали по Украине для атаки. За прошедшие сутки украинские защитники также ликвидировали все "Шахеды".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в ночь на 18 мая враг атаковал территорию Украины 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускал из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

По словам генерала, в результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины были сбиты все 13 "Шахедов".

Он уточнил, что боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась на территории 5 областей, а именно:

  • в Харьковской,
  • Полтавской,
  • Винницкой,
  • Николаевской,
  • Днепропетровской.

Атаки "Шахедов"

Ранее сообщалось, что после полуночи 18 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за фиксации движения вражеских ударных беспилотников. Она продолжалась вплоть до 04:35.

В командовании Воздушных сил рассказали, что дроны-камикадзе противника маневрировали над разными регионами, был замечен запуск еще одной группы "Шахедов".

Напомним, что вчера, во время минувшей ночной воздушной атаки с применением "Шахедов" 17 мая, силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты все 20 вражеских ударных беспилотников. Работа по отражению той атаки, как и этой, продолжалась на территории 5 областей.

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