Нічна атака "Шахедів": оборонці українського неба збили усі безпілотники росіян

Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були ліквідовані усі дрони-камікадзе, які російські загарбники запускали для завдання ударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом у ніч проти 17 травня ворог атакував двадцятьма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", які запускав із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - розповів генерал.

Він уточнив, що ворожі дрони збивали у межах п'яти областей, а саме:

в Харківській,

в Полтавській,

у Вінницькій,

в Одеській,

у Миколаївській області.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 16 травня в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію руху ворожих ударних безпілотників у небі України. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що у Харкові пролунали вибухи через атаку "Шахедів". В регіоні також працювала протиповітряна оборона.

Потім у ПС повідомили про рух дронів-камікадзе противника з кількох напрямків у бік Полтави. В районі цього міста також було чути вибух.

Як розповіли в ОВА та мерії Харкова, у місті сталося влучання в одному з районів міста. Там через "приліт" виникла пожежа. Даних про постраждалих не було. А ще пізніше стало відомо, що росіяни також вдарили по Харкову із застосуванням ракет.