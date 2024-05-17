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Нічна атака "Шахедів": оборонці українського неба збили усі безпілотники росіян

П'ятниця 17 травня 2024 07:45
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Нічна атака "Шахедів": оборонці українського неба збили усі безпілотники росіян Фото: мобільна вогнева група ЗСУ знищила усі "Шахеди" у ніч проти 17 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були ліквідовані усі дрони-камікадзе, які російські загарбники запускали для завдання ударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом у ніч проти 17 травня ворог атакував двадцятьма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", які запускав із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - розповів генерал.

Він уточнив, що ворожі дрони збивали у межах п'яти областей, а саме:

  • в Харківській,
  • в Полтавській,
  • у Вінницькій,
  • в Одеській,
  • у Миколаївській області.

Нічна атака &quot;Шахедів&quot;: оборонці українського неба збили усі безпілотники росіян

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 16 травня в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію руху ворожих ударних безпілотників у небі України. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що у Харкові пролунали вибухи через атаку "Шахедів". В регіоні також працювала протиповітряна оборона.

Потім у ПС повідомили про рух дронів-камікадзе противника з кількох напрямків у бік Полтави. В районі цього міста також було чути вибух.

Як розповіли в ОВА та мерії Харкова, у місті сталося влучання в одному з районів міста. Там через "приліт" виникла пожежа. Даних про постраждалих не було. А ще пізніше стало відомо, що росіяни також вдарили по Харкову із застосуванням ракет.

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