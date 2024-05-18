У кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"
В декількох областях України була оголошена повітряна тривога у ніч проти 18 травня через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ, та карти повітряної тривоги.
Спочатку сигнали залунали на півночі країни. Військові попередили про рух дронів-камікадзе противника через Сумську область у бік Полтавської області.
Згодом тривога розширилася і на Харківську область, а через деякий час - сигнали залунали і в Миколаївській області.
"Група "Шахедів" рухається через Харківщину! + Загроза ударних БпЛА з півдня!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил від 01:45.
Пізніше військові оновили дані про рух дронів-камікадзе:
- у Харківській області - БПЛА прямує у південно-західному напрямку,
- у Полтавській області - у західному напрямку,
- у Миколаївській області - курсом на Кіровоградщину.
Жителів відповідних областей закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:
Повітряні атаки РФ
Зауважимо, російські загарбники регулярно завдають по населених пунктах України в різних областях повітряні удари, для атак активно застосовують іранські ударні безпілотники типу "Шахед" (їх росармія маркує як "Гєрані"), а також ракети різних типів. Цієї весни, зокрема, основними цілями ворожих обстрілів стали українські енергетичні об'єкти.
Раніше повідомлялося, що 17 травня через російські повітряні удари були вибухи в Одесі та у Харкові, внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
Також нагадаємо, що під час минулої нічної повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" силами і засобами ППО ЗСУ були збиті усі 20 ворожі ударні безпілотники. Робота із відбиття тієї атаки тривала на території 5 областей.
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