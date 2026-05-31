Війна в Україні

Сили оборони знову уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб

12:06 31.05.2026 Нд
Підприємство забезпечує пальним армію РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: Сили оборони уразили Саратовський НПЗ (Getty Images)

У ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский". Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

НПЗ "Саратовский" - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Також уражено:

  • важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк;
  • склад паливо-мастильних матеріалів (Матвєєв Курган, Ростовська обл.);
  • командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл.);
  • пункти управління БпЛА у районах Калинового на Донеччині, Графовки (Бєлгородська обл.);
  • майстерню БпЛА окупантів у Донецьку;
  • райони зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.

Окрім того, за результатами попередніх уражень підтверджено:

  • ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим);
  • ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області.

Об'єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ.

Удари по Саратовському НПЗ

Нагадаємо, Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом українських дронів.

У березні завод горів декілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи і пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові.

Раніше ЗМІ повідомляли, що практично всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Це сталося внаслідок масштабних атак українських безпілотників.

