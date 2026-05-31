Сили оборони знову уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб

Удари по Саратовському НПЗ

Нагадаємо, Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом українських дронів.

У березні завод горів декілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи і пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові.

Раніше ЗМІ повідомляли, що практично всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Це сталося внаслідок масштабних атак українських безпілотників.