Зазначається, що це дозволить поєднати наявні дані та технологічні рішення для створення й удосконалення ШІ-моделей, зокрема для підвищення ефективності виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Один із ключових напрямів цієї роботи - розвиток технологій комп’ютерного зору, які дозволяють автоматично виявляти та розпізнавати повітряні цілі.

Навчання ШІ-моделей на реальних даних допомагає підвищувати точність їхньої роботи та адаптувати технології до реальних умов бойового застосування, зокрема для ефективнішої протидії ворожим безпілотним літальним апаратам.

Brave1 Dataroom - це захищене середовище для роботи з даними та ШІ-моделями, спрямованими на вдосконалення засобів протидії повітряним цілям. До Brave1 Dataroom долучилися понад 130 компаній, які створили понад тисячу моделей для перехоплення повітряних цілей.

Платформу для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою Avengers Labs створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій. Він також є розробником бойової цифрової екосистеми DELTA.

Avengers Labs вже має понад 5 млн анотованих кадрів, тобто зображень із позначеними об’єктами, на яких штучний інтелект навчається розпізнавати цілі. Завдяки цим платформам українські розробники та міжнародні партнери можуть створювати й удосконалювати ШІ-моделі на основі реальних даних із поля бою в захищеному середовищі.