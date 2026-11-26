Это позволит совместить имеющиеся данные и технологические решения для создания и усовершенствования ШИ-моделей, в частности для повышения эффективности обнаружения и перехвата воздушных целей.

Одно из ключевых направлений этой работы - развитие технологий компьютерного зрения, позволяющих автоматически обнаруживать и распознавать воздушные цели.

Обучение ШИ-моделей на реальных данных помогает повышать точность их работы и адаптировать технологии к реальным условиям боевого применения, в частности, для более эффективного противодействия враждебным беспилотным летательным аппаратам.

Brave1 Dataroom - это защищенная среда для работы с данными и ШИ-моделями, направленными на усовершенствование средств противодействия воздушным целям. К Brave1 Dataroom присоединились более 130 компаний, создавших более тысячи моделей для перехвата воздушных целей.

Платформу для тренировок ШИ-моделей для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя Avengers Labs создал Центр инноваций и развития оборонных технологий. Он также разработчик боевой цифровой экосистемы DELTA.

Avengers Labs уже имеет более 5 млн аннотированных кадров, то есть изображений с отмеченными объектами, на которых искусственный интеллект учится распознавать цели. Благодаря этим платформам, украинские разработчики и международные партнеры могут создавать и совершенствовать ШИ-модели на основе реальных данных с поля боя в защищенной среде.