Силы обороны уничтожили в Запорожской области вражеский штаб вместе с оккупантами (видео)
В рамках операции Главного управления разведки (ГУР) и оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" был нанесен ракетный удар по штабу российских оккупантов в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.
Штаб в Запорожской области обнаружили аэроразведчики Департамента активных действий ГУР Министерства обороны.
"Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар - штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения", - добавляет разведка.
Операции Сил обороны
Силы обороны Украины активно проводят операции по уничтожению вражеской инфраструктуры, техники и живой силы противника. Основные цели таких действий - командные пункты, склады боеприпасов, логистические узлы, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства связи российской армии.
Например, недавно на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс".
Также на днях Силы обороны поразили склад хранения "Шахедов" в Орловской области.
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