Сили оборони уразили склад зберігання "Шахедів" у Орловській області. Є втрати серед окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ та Telegram-канал ASTRA.

"26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту ЗС РФ в Орловській області", - розповіли у Генштабі.

За даними військових, унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд.

"Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України", - констатують у Генштабі.

Що відомо про втрати окупантів

Інформація про ураження цього складу вже просочилася у російські Telegram-канали.

"Ракети влучили у військовий об'єкт Міноборони РФ між селом Цимбулова і селом Руднєво Болховського району", - з'ясувала ASTRA.

Джерела повідомили Telegram-каналу, що 7 військовослужбовців дістали поранення і були госпіталізовані в центральну районну лікарню, ще 2 військових були ліквідовані.

За даними ASTRA, удар був нанесений нібито як мінімум трьома ракетами Storm Shadow. При цьому у Генштабі ЗСУ не уточнили тип озброєння, яке було застосовано під час атаки по об'єкту.