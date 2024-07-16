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Силы обороны уничтожили вражеский комплекс С-300 на востоке: Сырский показал видео

Вторник 16 июля 2024 17:55
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Силы обороны уничтожили вражеский комплекс С-300 на востоке: Сырский показал видео Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины в полночь поразили российский комплекс С-300 во временно оккупированной части Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, видео опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский у себя в Facebook.

"Выражаю благодарность воинам за успешное выполнение боевого задания! Сегодня в полночь подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по враждебному комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника", - написал он.

По словам Сырского, более подробная информация о последствиях удара уточняется. Однако это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. В частности, ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

"Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств", – добавил он.

ВСУ уничтожают российские комплексы С-300/С-400

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 10 июня были нанесены успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Подробнее о том, как удается уничтожать российские ЗРК и почему это может быть связано с подготовкой к применению западных истребителей F-16, - читайте в материале РБК-Украина.

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Донецкая область ЗРК Война в Украине Александр Сырский
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