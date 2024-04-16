Сили оборони знищили усі "Шахеди", якими РФ цієї ночі атакувала Україну, - Олещук

Сили оборони України знищили у ніч проти 16 квітня усі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти застосували для атаки по території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука.
Генерал-лейтенант уточнив, що цієї ночі противник для атаки застосував 9 дронів-камікадзе, які запускав із мису Чауда в окупованому Криму.
Бойова робота із відбиття атаки тривала на території шести областей.
"Усі дев'ять "Шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", - зазначив Олещук.
В Силах оборони півдня України розповіли, що напружена бойова робота сил ППО тривала близько 3 годин. В їхній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 4 "Шахедах":
"Решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги. Влучань недопущено", - зазначили в ОК "Південь".
Військові додали, що цієї ночі росіяни вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах України.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштували чергову атаку "Шахедів" по Україні увечері 15 квітня. Ворожі ударні безпілотники спочатку фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.
Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по "Шахедах" ворога вночі.
Крім того, близько третьої години ночі стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди ворог направив групу дронів-камікадзе. Також повідомлялося, що вибухи могли бути пов'язані з роботою ППО у регіоні.
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