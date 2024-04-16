Силы обороны уничтожили все "Шахеды", которыми РФ этой ночью атаковала Украину, - Олещук

Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 16 апреля все ударные беспилотники типа "Шахед", которые российские оккупанты применили для атаки по территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука.
Генерал-лейтенант уточнил, что этой ночью противник для атаки применил 9 дронов-камикадзе, которые запускался из мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Боевая работа по отражению атаки продолжалась на территории шести областей.
"Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.
В Силах обороны юга Украины рассказали, что напряженная боевая работа сил ПВО длилась около 3 часов. В их операционной зоне удалось результативно отработать по 4 "Шахедам":
"Остальные барражирующие снаряды догнали и ликвидировали наши коллеги. Попадания не допущены", - отметили в ОК "Юг".
Военные добавили, что этой ночью россияне снова направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам Украины.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили очередную атаку "Шахедов" по Украине вечером 15 апреля. Вражеские ударные беспилотники сначала фиксировались на юге страны, но впоследствии воздушная тревога расширилась в другие области.
Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по "Шахедам" врага ночью.
Кроме того, около трех часов ночи стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда враг направил группу дронов-камикадзе. Также сообщалось, что взрывы могли быть связаны с работой ПВО в регионе.
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