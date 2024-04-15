Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: працює ППО

Російські окупанти сьогодні, 15 квітня, ввечері вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та Сили оборони півдня в Telegram.

За інформацією військових, дві групи російських дронів помітили на півночі Херсонської області. Фото: карта повітряних тривог (скриншот) Одна з них летить у бік Дніпропетровської області, а друга - у бік півночі Миколаївської області, курсом на північний захід. При цьому Сили оборони півдня уточнили, що по дронах йде бойова робота. Військові закликали мирних жителів перебувати в укриттях та не перешкоджати роботі ППО. Оновлено 21:55 У Повітряних силах уточнили інформацію про "Шахеди": група дронів у Дніпропетровській області рухається на північ;

безпілотники на сході Кіровоградської області - у бік Дніпропетровської області;

нова група "Шахедів" на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську область;

нова група дронів з півдня курсом на Миколаївську область.