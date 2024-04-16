Атака "Шахедів". У Хмельницькій області було чути вибухи
У Хмельницькій області у ніч проти 16 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Хмельницький".
Зазначається, що вибухи було чути в регіоні близько 02:37.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік Хмельницької області, вони рухалися зокрема з повітряного простору Вінницької області.
"Група "Шахедів" з Вінниччини на Хмельниччину!" - йшлося в оголошенні військових ще о 00:57.
Додамо, що у хмельницьких пабліках писали про роботу ППО в області. В моніторингових групах зазначали, що "Шахеди" російських окупантів летіли у бік Старокостянтинова.
Атаки РФ по Україні з використанням "Шахедів"
Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні свої ударні безпілотники. За допомогою такого озброєння ворог намагається атакувати цивільну інфраструктуру країни.
Так, чергову атаку "Шахедів" загарбники влаштували по Україні у ввечері 15 квітня. Ворожі ударні безпілотники спочатку фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.
Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по "Шахедах" ворога.
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