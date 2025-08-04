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Силы обороны уничтожили российский ЗРК С-300 в Запорожской области, - Генштаб

Запорожская область, Понедельник 04 августа 2025 15:18
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Силы обороны уничтожили российский ЗРК С-300 в Запорожской области, - Генштаб Иллюстративное фото: Силы обороны уничтожили российский ЗРК С-300 в Запорожской области (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация этой цели существенно снижает огневые возможности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

В Генштабе отметили, что этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.

"Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации", - подчеркнули военные.

Успешные удары ВСУ

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что Силы беспилотных систем 3 августа нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.

20 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300П в Белгородской области. Также был поражен радиолокационный комплекс "Небо-М".

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