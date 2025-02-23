Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки (відео)

"Чудовий ранок, гарний схід. Але ворог так не думає. Росіяни вирішили споганити день. Дві колони, 10 одиниць бронетехніки. Чудовий день став буденним", - зазначили в бригаді.

Військові пояснили, що противник спробував прорвати українську оборону, але йому не вдалося.

"Професійність, відвага, честь. ККД 90 відсотків противника стертого з української землі", - йдеться в повідомленні.