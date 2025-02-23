Перетворюють гармати на "сопілки". ЗСУ знищили артилерію росіян на ключовому напрямку

Безпілотники ЗСУ завдали удару по ворожій артилерії на одному з ключових напрямків. Вони знищили чотири російські гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Цей ефективний метод дозволяє значно зменшити бойову спроможність російської артилерії, послаблюючи її вогневу міць на фронті.

Пошкоджені таким чином стволи унеможливлюють подальше використання техніки без заміни деталі, що є дуже дефіцитною на тлі бойових дій.

Процес знищення відбувався шляхом пропалювання дірок у стволах гармат за допомогою спеціалізованих дронів.

Оператори БПЛА виявили та вразили дві гармати-гаубиці Д-20 та дві гаубиці Д-30, завдавши значної шкоди техніці противника.

Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно знищив ворожу артилерію на одному з ключових напрямків.

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ. На Покровському напрямку за минулу добу зупинено 34 атаки противника поблизу Водяного Другого, Новоторецького, Єлизаветівки, Проміня, Даченського, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки та Улакли. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять атак у районах Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. На Куп’янському напрямку триває активне протистояння, за добу відбулося три атаки біля Загризового.

Запеклі бої тривають і на Лиманському напрямку, де окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону поблизу Іванівки, Колодязів, Ямполівки та у Серебрянському лісі.

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