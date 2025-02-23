ЗСУ уразили 15 районів зосередження особового складу РФ. Яка ситуація на фронті

За добу, 22 лютого, на фронті сталися 112 бойових зіткнень. Зокрема, українські військові уразили 15 районів зосередження складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, 15 районів зосередження особового складу і техніки та два артилерійських засоби загарбників", - йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли.

Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів, у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські підрозділи тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Васюківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька та в напрямку Диліївки.

На Новопавлівському напрямку агресор минулої доби вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районі П’ятихаток та Щербаків.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій підрозділи ЗСУ, успіху не мали, зазнали втрат.

Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили 13 ворожих атак на напрямку. Противник завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 28 КАБ, здійснив 383 обстріли, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.