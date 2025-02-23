Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники (видео)

"Чудесное утро, хороший восход. Но враг так не думает. Россияне решили испортить день. Две колонны, 10 единиц бронетехники. Замечательный день стал обыденным", - отметили в бригаде.

Военные объяснили, что противник попытался прорвать украинскую оборону, но ему не удалось.

"Профессионализм, отвага, честь. КПД 90 процентов противника стертого с украинской земли", - говорится в сообщении.