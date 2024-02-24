Сили оборони збили цієї ночі усі російські "Шахеди" та 2 авіаракети: деталі бойової роботи

У військовому командуванні уточнили, що противник для чергової дронової атаки застосував "Шахеди".

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу "Shahed". Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе", - йдеться у ранковому зведенні.

Як розповіли пізніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ, окрім 12 дронів-камікадзе, також загарбники у ніч проти 24 лютого атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59.

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні захисників неба.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, додали захисники неба.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Раніше в Силах оборони півдня України розповіли, що інтервенти увечері п'ятниці спрямував "Шахеди" з акваторії Чорного моря для ударів по нашій країні. Силами ППО ЗСУ вдалося збити 12 дронів-камікадзе ворога, а бойова робота велася у трьох областях.

Так, два ударні беспілотники знищили над Миколаївською областю, п'ять - у Кіровоградській області і ще п'ять - над Одеською областю.

Крім того, паралельно з дроновою атакою російські терористи застосували і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

Військові зазначили, що дві ракети були знищені силами ППО на Кіровоградщині.

Додамо, що пізно ввечері 23 лютого стало відомо, що в Кіровоградській області в Кропивницькому було чути звуки вибухів.

Додамо, що в Одесі один зі збитих дронів ворога впав на житловий квартал, спричинив руйнування і займання в типовому дворику. Стало відомо про одного загиблого і трьох постраждалих, яких госпіталізували з опіками та іншими травмами.