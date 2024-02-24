Силы обороны сбили этой ночью все российские "Шахеды", - Генштаб

Российские захватчики в ночь на 24 февраля запустили 12 дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании уточнили, что противник для очередной дроновой атаки применил "Шахеды".
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе", - говорится в утренней сводке.
Ранее в Силах обороны юга Украины рассказали, что интервенты вечером пятницы направил "Шахеды" из акватории Черного моря для ударов по нашей стране. Силами ПВО ВСУ удалось сбить 12 дронов-камикадзе врага, а боевая работа велась в трех областях.
Так, два ударных беспилотника уничтожили над Николаевской областью, пять - в Кировоградской области и еще пять - над Одесской областью.
Кроме того, параллельно с дроновой атакой российские террористы применили и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря.
Военные отметили, что две ракеты были уничтожены силами ПВО в Кировоградской области.
Добавим, что поздно вечером 23 февраля стало известно, что в Кировоградской области в Кропивницком были слышны звуки взрывов.
Добавим, что в Одессе один из сбитых дронов врага упал на жилой квартал, повлек за собой разрушение и возгорание в типичном дворике. Стало известно об одном погибшем и трех пострадавших, которых госпитализировали с ожогами и другими травмами.
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