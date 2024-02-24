Силы обороны сбили этой ночью все российские "Шахеды", - Генштаб

В военном командовании уточнили, что противник для очередной дроновой атаки применил "Шахеды".

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе", - говорится в утренней сводке.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Ранее в Силах обороны юга Украины рассказали, что интервенты вечером пятницы направил "Шахеды" из акватории Черного моря для ударов по нашей стране. Силами ПВО ВСУ удалось сбить 12 дронов-камикадзе врага, а боевая работа велась в трех областях.

Так, два ударных беспилотника уничтожили над Николаевской областью, пять - в Кировоградской области и еще пять - над Одесской областью.

Кроме того, параллельно с дроновой атакой российские террористы применили и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря.

Военные отметили, что две ракеты были уничтожены силами ПВО в Кировоградской области.

Добавим, что поздно вечером 23 февраля стало известно, что в Кировоградской области в Кропивницком были слышны звуки взрывов.

Добавим, что в Одессе один из сбитых дронов врага упал на жилой квартал, повлек за собой разрушение и возгорание в типичном дворике. Стало известно об одном погибшем и трех пострадавших, которых госпитализировали с ожогами и другими травмами.