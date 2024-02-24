На півдні вночі збили 12 "Шахедів". У ЗСУ розповіли про наслідки атаки в Одесі (відео, фото)

Силами та засобами протиповітряної оборони на півдні України були збиті 12 дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок чергової російської атаки є жертва і Одесі, де безпілотник інтервентів влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил оборони півдня України.

Відбиття дронової та ракетної атаки

Військові зазначили, що противник увечері п'ятниці спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. Ударні дрони здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів.

"Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито

12 дронів-камікадзе: 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною і Одещиною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, паралельно з дроновою атакою російські терористи застосували і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

"2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині. Доля літака з'ясовується", - зазначили в Силах оборони півдня.

Наслідки в Одесі

Як розповіли військові, один зі збитих дронів ворога впав на житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому дворику.

"І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками і іншими травмами", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прес-службі Національної поліції, представники правоохоронних органів документують наслідки ворожої атаки на Одесу.

Крім того, співробітники ДСНС продовжують розбирати завали.

Атака дронами по Одесі ввечері 23 лютого

Раніше повідомлялося, що близько пів на одинадцяту вечора російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Місцева влада згодом повідомила про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, вони були у тяжкому стані. Пізніше стало відомо про жертву.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на місці працюють усі відповідні служби. Крім того, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" чиновник розповів про стан постраждалих внаслідок чергової атаки росіян по місту. За словами чиновника, троє поранених у важкому стані.

Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок,

її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток,

ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.

Зазначимо, що це вже друга поспіль повітряна атака інтервентів по Одесі, зокрема з використанням ударних безпілотників. Тоді загинули три людини у місті. Більш детально про наслідки вчорашнього удару противника - у матеріалі РБК-Україна.