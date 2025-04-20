Сили оборони збили три "Іскандери" та майже 700 безпілотників росіян за тиждень

Втрати росіян у війні

За добу, 19 квітня, втрати Росії склали 950 окупантів. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

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