Силы обороны сбили три "Искандера" и почти 700 беспилотников россиян за неделю

По сообщению Воздушных сил, с 14 по 20 апреля, украинские защитники уничтожили 699 воздушных целей российских оккупантов. Среди потерь россиян:

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

159 ударных БпЛА типа Shahed;

201 разведывательный БпЛА;

336 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в течение недели осуществила 140 вылетов самолетов. В частности, более 80 вылетали на истребительное авиационное прикрытие, еще около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы", - рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Успехи украинских защитников

На этой неделе украинские защитники нанесли немало потерь российской оккупационной армии.

В частности, украинские дроны уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении. Техника врага выгорела дотла. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.

Также операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили оккупантов, антенны связи, вражеский грузовой и легковой транспорт, позиции и укрытия противника на Восточном направлении фронта.

Кроме того, потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.