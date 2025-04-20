Силы обороны сбили три "Искандера" и почти 700 беспилотников россиян за неделю

Украинские бойцы нанесли серьезные потери противнику за прошедшую неделю. ВСУ поразили три ракеты российских оккупантов и несколько сотен БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По сообщению Воздушных сил, с 14 по 20 апреля, украинские защитники уничтожили 699 воздушных целей российских оккупантов. Среди потерь россиян:
Авиация Воздушных сил в течение недели осуществила 140 вылетов самолетов. В частности, более 80 вылетали на истребительное авиационное прикрытие, еще около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы", - рассказали в Воздушных силах ВСУ.
На этой неделе украинские защитники нанесли немало потерь российской оккупационной армии.
В частности, украинские дроны уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении. Техника врага выгорела дотла. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.
Также операторы дронов РУБпАК "Феникс" уничтожили оккупантов, антенны связи, вражеский грузовой и легковой транспорт, позиции и укрытия противника на Восточном направлении фронта.
Кроме того, потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.
За сутки, 19 апреля, потери России составили 950 оккупантов. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Вместе с тем за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.
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