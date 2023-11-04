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Силы обороны сбили над Днепропетровской областью три ракеты

Суббота 04 ноября 2023 19:52
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Силы обороны сбили над Днепропетровской областью три ракеты Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские защитники сбили три российские ракеты над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

"ВСУ сбили над Днепровским районом 3 ракеты. Вражеские цели приземлили защитники с ПвК "Восток", - сообщил он.

Вместе с тем Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении.

Взрывы в Днепре

Сегодня 4 ноября взрывы раздавались в Днепре. Как стало известно позже, россияне обстреляли объект инфраструктуры в Днепровском районе Днепропетровской области.

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Днепропетровская область Война России против Украины
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